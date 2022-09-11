Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Про це він розповів пропагандистському телеканалу Росія-1.

За словами Сергія Лаврова, на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною, але що довше вони відкладатимуться, то складніше сторонам буде домовитися.

“Звертаючись до учасників засідання, президент сказав, що ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти – що довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися”, – сказав Лавров.

Він додав, що Москва не погоджується з вимогою Києва забратися з окупованих українських територій.

“І потім, коли Росія піде з українських земель, вони будуть готові розмовляти, нав’язуючи нам свої умови. У цьому їх активно підтримують, навіть потурають їм Лондон, Вашингтон, Брюссель. Якщо це їхній вибір, то ми знаємо, як нам досягати цілей, поставлених президентом Росії Володимиром Путіним у рамках “спеціальної військової операції”, – запевнив Лавров.