Політика

Китай зацікавлений у продовженні війни, – президент Чехії

25 Квітня 2023 17:48
39
читать на русском →
війна, китай

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай зацікавлений у продовженні війни, оскільки це може підштовхнути РФ на поступки, тому КНР не може виступати посередником між Росією та Україною.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico.

“Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок”, – заявив Павел.

Він пояснив, що Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси РФ в обмін на своє “безмежне” партнерство з Кремлем.

“Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну”, – вважає президент.

Він також наголосив, що Китай використовує війну, аби слідкувати за реакціями Заходу та отримувати “уроки з конфлікту”, тому країна не зацікавлена у швидкому завершенні війни.

“Я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у розв’язанні війни за короткий час. Китай щодня витягує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід”, – додав Павел.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Квітня 2023 20:10
34

Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського
25 Квітня 2023 18:56
12

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку, – Генштаб
25 Квітня 2023 18:39
48

Україна запроваджує санкції проти Ірану
25 Квітня 2023 18:00
73

Південна Африка заявила про намір покинути МКС, який видав ордер на арешт Путіна
25 Квітня 2023 17:03
80

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки