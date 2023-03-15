Політика

Китай випередив Росію у гіперзвуковій зброї та здатен атакувати американські бази – Пентагон

15 Березня 2023 15:12
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китай, сша

Китай має гіперзвукові ракетні системи здатні вражати американські бази в Тихому океані. Про це повідомляє Vice, посилаючись на Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA).

КНР випередила Росію у розробці надшвидких гіперзвукових ракет, здатних оминати традиційні системи оборони, і успішно випробував зброю. “Гіперзвукова зброя, призначена для ухилення від американських сенсорів і оборонних систем, становить все більшу і складнішу загрозу через наявність як ядерного, так і звичайного потенціалу, складні профілі польоту і маневреність”, – заявив Конгресу Пол Фрайстлер, головний науковий співробітник аналітичного управління DIA.

За його словами, Китай випереджає Росію як у підтримці інфраструктури, так і в кількості систем. Китай провів успішні випробування гіперзвукової зброї з радіусом дії 1000 миль. Науковець сказав, що це дозволить Китаю вражати американські цілі в західній частині Тихого океану.

Фрайстлер також повідомив, що Китай розробляє високошвидкісні двигуни, або скрамджети. Скрамджети працюють, частково заправляючи себе паливом, всмоктуючи повітря навколо себе і спалюючи його.

США також працюють над власною гіперзвуковою зброєю і засобами захисту від надзвукових маневрених ракет потенційного ворога. Наприклад, нещодавно представлена ракета-трансформер MUTANT.


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