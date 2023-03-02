Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю РФ – Блінкен

Сполучені Штати мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги Росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі.

«Участь (Китаю) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій», – зазначив держсекретар США в контексті можливого постачання Китаєм летальної допомоги в РФ.

Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.

«Я кажу “інші”, бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання росії летальної військової допомоги – спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі», – зауважив держсекретар США.