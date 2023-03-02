Політика

Китай потрапить не лише під санкції США, якщо постачатиме зброю РФ – Блінкен

2 Березня 2023 20:06
13
читать на русском →
китай, сша

Сполучені Штати мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги Росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі.

«Участь (Китаю) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій», – зазначив держсекретар США в контексті можливого постачання Китаєм летальної допомоги в РФ.

Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.

«Я кажу “інші”, бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання росії летальної військової допомоги – спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі», – зауважив держсекретар США.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2023 19:12
28

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: 10 людей вважаються зниклими безвісти
2 Березня 2023 18:45
28

Сили оброни відбили атаки ворога на Бахмут та уразили склад з боєприпасами, – Генштаб
2 Березня 2023 17:57
57

Мера Полтави засудили засудили до 5 років в’язниці умовно
2 Березня 2023 16:33
91

Білоруські партизани показали, як їхні дрони літали впритул до літака РФ на «Мачулищах»
2 Березня 2023 15:59
84

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому – Гуменюк
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
усі думки