Політика

Кулеба здійснив візит до Мозамбіку. Там відкриють посольство України

26 Травня 2023 15:40
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мзс, африка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Мозамбіку, де зустрівся з президентом країни.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

“Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрями економічної співпраці”, — розповів Дмитро Кулеба.

Міністр подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту.

Кулеба розповів про ситуацію на фронті та зусилля Сил оборони України із відбиття ракетно-дронових атаки РФ та звільнення тимчасово окупованих територій.

Він запросив Мозамбік приєднатися до формули миру президента Зеленського. Також дипломат запропонував включити країну до гуманітарної програми Grain From Ukraine.


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