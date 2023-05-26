Кулеба здійснив візит до Мозамбіку. Там відкриють посольство України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Мозамбіку, де зустрівся з президентом країни.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

“Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрями економічної співпраці”, — розповів Дмитро Кулеба.

Міністр подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту.

Кулеба розповів про ситуацію на фронті та зусилля Сил оборони України із відбиття ракетно-дронових атаки РФ та звільнення тимчасово окупованих територій.

Він запросив Мозамбік приєднатися до формули миру президента Зеленського. Також дипломат запропонував включити країну до гуманітарної програми Grain From Ukraine.