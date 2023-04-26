Політика

Кулеба: єдина мета весняного контрнаступу – звільнення території України

26 Квітня 2023 21:04
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мзс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиною метою контрнаступу ЗС України є звільнення всієї території України.

“Навесні буде контрнаступ, але коли – не скажу. Ми готуємося. Єдина мета – звільнити територію України, ми звільнимо нашу територію”, – сказав Кулеба в інтерв’ю італійському телеканалу Sky Tg24.

Також Кулеба прокоментував інформацію про те, що журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно дістав поранення поблизу Херсона внаслідок обстрілу.

“Щойно я почув новину про цю зловісну подію, я зв’язався з нашими військовими, які повідомили мені подробиці справи. Вони зв’язалися з журналістом і зроблять усе можливе, щоб допомогти йому”, – зазначив голова МЗС.

Окрім цього, Кулеба наголосив на важливості розмови між президентом України Володимиром Зеленським та головою КНР Сі Цзіньпіном.

“Китай може зіграти важливу роль. Існує велика повага до територіальної цілісності, Китай підтвердив свою тверду прихильність територіальній цілісності”, – наголосив Кулеба.


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