Кулеба та глава МЗС Китаю Ган обговорили українську “формулу миру”

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із китайським колегою Цінь Ганом.

Про це глава МЗС України повідомив у Twitter.

“Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив на важливості “формули миру” для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні.

During my call with China's State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine.