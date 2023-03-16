Політика

Кулеба та глава МЗС Китаю Ган обговорили українську “формулу миру”

16 Березня 2023 17:08
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китай, мзс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із китайським колегою Цінь Ганом.

Про це глава МЗС України повідомив у Twitter.

“Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив на важливості “формули миру” для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні.


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