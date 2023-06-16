Кулеба – Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр повідомив у Twitter.

“Поговорив із Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України. Також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності”, – йдеться в повідомленні.