Кулеба – Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр повідомив у Twitter.

“Поговорив із Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України. Також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності”, – йдеться в повідомленні.

I spoke with @JensStoltenberg and thanked him for his efforts to make Vilnius summit a success for NATO and Ukraine. I also stressed the importance of taking a step toward Ukraine’s membership, in particular by dropping MAP. It’s time to align NATO decisions with the new reality.