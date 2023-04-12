Кулеба: Не Путін особисто відрізає голови. Це робить звичайна російська гниль

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба після публікації в мережі відео страти росіянами українського військовослужбовця закликав “гнати геть” представників Росії з ООН і наголосив, що подібні воєнні злочини здійснює не особисто російський диктатор Володимир Путін, а звичайні росіяни.

“Сьогодні вся Україна та світ шоковані ще одним жахливим злочином росіян, стратою українського військовополоненого. Росія гірша за ІДІЛ”, – заявив Кулеба.

Він підтримав слова президента Володимира Зеленського, що цей злочин не є випадковістю, він є “частиною системного російського зла”.

“Не Путін особисто відрізає голови, вбиває, грабує, гвалтує. Це робить звичайна російська гниль з російських міст і селищ. Робить із задоволенням, а не під примусом. Це зло має бути знищене, ізольоване та покаране”, – заявив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що немає іншої відповіді на дії російських терористів, крім як “гнати їх геть” з української землі, а також з Радбезу ООН і ООН загалом.

Він закликав усі держави та міжнародні організації відреагувати на російське звірство, притягнути організаторів і виконавців до відповідальності, якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

Свій допис Кулеба проілюстрував фотографією засідання ООН з позначкою “чутливий контент”, якою в соцмережах зазвичай супроводжуються фото і відео наслідків російських обстрілів, воєнних злочинів окупантів та інший контент, пов’язаний із війною РФ проти України.