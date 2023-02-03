Політика

Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС, – Шарль Мішель

3 Лютого 2023 17:29
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Євросоюз

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не припинить підтримку України попри погрози Кремля і Україна стане членом ЄС.

Про це він заявив на пресконференції у Києві після саміт Україна-ЄС.

“Цей саміт надсилає два чітких меседжі: перший – для вас і для людей України – ЄС буде підтримувати вас у всі можливі способи. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна – родина”, – сказав Мішель.

“І другий меседж – майбутнє України всередині Європейського союзу. Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському союзі. Ваша доля – це наша доля”, – додав голова Євроради.


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