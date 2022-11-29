Політика

Країни НАТО обмірковують передачу Україні МіГ-29 чи навіть F-16, – Bloomberg

29 Листопада 2022 12:48
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зброя

Видання Bloomberg повідомляє, що за їх даними лідери країн НАТО передивляються рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29 чи навіть F-16. Без таких заходів, повідомляє видання, у повітряній війні продовжить вигравати путін.

Стратегія росії проста – повністю стерти українську енергомережу та систему водопостачання щоб зламати дух людей, змусивши їх буквально замерзати у власних домівках. Путіна не хвилюють жертви серед цивільних, він буде намагатись вбити за допомогою ударів з неба стільки людей, скільки зможе. З цієї точки зору Захід повинен збільшити підтримку нашої ППО – скоріш за все мова буде йти про постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони, таких як система «Залізний купол» чи Patriot.

«Лідери у столицях НАТО також передивляються ідею яка була відкинута у ранні дні війни: надання чи радянських МіГ-29… чи навіть американських F-16, багатоцільових винищувачів, керування якими легко засвоїти. Без таких заходів, війна у повітрі буде продовжуватись на користь путіна», – повідомляє видання.


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