Політика

Країни НАТО хочуть сформувати для України кілька танкових бригад, – Дуда

15 Лютого 2023 18:36
17
читать на русском →
зброя, нато

Країни НАТО планують передати Україні достатню кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Дуда нагадав про те, що країни Заходу, у тому числі Британія, Канада, Польщі вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.

“Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 19:01
8

Російські окупанти ведуть наступальні дії на п’ятьох напрямках, – Генштаб
15 Лютого 2023 17:53
33

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
15 Лютого 2023 17:32
20

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»
15 Лютого 2023 16:39
34

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: “Складно, тримаються”
15 Лютого 2023 16:01
62

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки