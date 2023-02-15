Країни НАТО хочуть сформувати для України кілька танкових бригад, – Дуда

Країни НАТО планують передати Україні достатню кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Дуда нагадав про те, що країни Заходу, у тому числі Британія, Канада, Польщі вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.
“Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад”, – додав він.
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