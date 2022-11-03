Політика

Комітет Ради одноголосно підтримав звільнення Чернишова

3 Листопада 2022 11:01
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рада

Комітет Верховної ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

“Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України”, – написав Железняк.

За його словами, відповідна постанова зараз буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом.

Як повідомив Железняк, сам Чернишов аргументував свій перехід на посаду керівника НАК “Нафтогаз” “енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу”.

“Про це він (Чернишов) сказав на засіданні Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування, який підтримав його заяву про відставку з посади міністра”, – зазначив Железняк.

При цьому нардеп написав, що Чернишов також прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. За його словами, така “реконфігурація” опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але “поки про це говорити передчасно”.


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