Політика

Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

5 Червня 2023 20:22
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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав документи для участі в боротьбі за висунення кандидатом у президенти від республіканців, повідомляє Associated Press.

“Колишній віцепрезидент Майк Пенс у понеділок подав документи, давши старт своїй кампанії на посаду президента у 2024 році”, – пише агентство.

Раніше повідомлялося, що Пенс планував оголосити про намір поборотися за посаду у свій день народження – 7 червня. Очікується, що цього дня він виступить із промовою в місті Де-Мойн, штат Айова.

Про намір поборотися за висунення в президенти від республіканців заявили вже декілька людей, зокрема експрезидент США Дональд Трамп, губернатор штату Флорида Рон Десантіс, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Тім Скотт і колишня постпред США в ООН Ніккі Гейлі. Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріст Крісті наступного тижня приєднається до президентських перегонів.

Від Демократичної партії свої кандидатури на участь у президентських праймеріз поки що висунули нинішній президент США 80-річний Джо Байден, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший і письменниця Маріанна Вільямсон.

Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 2017-го до 2021 року за президента Дональда Трампа. Із 2013-го до 2017 року Пенс був губернатором Індіани, а з 2001-го до 2013 року був членом Палати представників Конгресу. Є молодшим братом Грега Пенса, який із 2019 року також входить до складу Палати представників.

За освітою юрист. З 1994-го до 1999 року був ведучим консервативного токшоу на радіо і телебаченні.


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