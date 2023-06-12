Політика

Колишній найманець ПВК “Вагнер” виявив бажання вступити до лав РДК

12 Червня 2023 08:16
38
читать на русском →
вагнер

Колишній найманець ПВК “Вагнер” Владислав Ізмайлов, який потрапив у полон до “Російського добровольчого корпусу” (РДК), відмовився від участі в процедурі обміну полоненими та виявив бажання вступити до лав РДК.

“Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу. Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК “Вагнер”, від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК”, – сказано в повідомленні телеграм-каналу РДК.

У РДК зазначили, що раді дати можливість Владиславу воювати у їхніх лавах після відповідних перевірок.

“Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК “Вагнер” та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!”, – резюмували в РДК.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 08:35
72

ЗСУ звільнили Сторожове у Донецькій області
12 Червня 2023 07:18
17

В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними
12 Червня 2023 07:07
34

МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, – Зеленський
12 Червня 2023 06:55
22

Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень, – Генштаб
12 Червня 2023 06:39
68

ISW: у РФ применшують успіхи України, говорячи про захоплення “сірих зон”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки