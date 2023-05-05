Кличко хотів взяти Труханова на поруки, але не збирається вносити за нього заставу

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що хотів взяти на поруки заарештованого одеського колегу Геннадія Труханова, оскільки є головою Асоціації міст України та має відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Про це він сказав у коментарі УП.

«Я є головою Асоціації міст України, яка об’єднує понад тисячу громад, у тому числі й Одеську. Як голова АМУ, я маю відстоювати права та інтереси місцевого самоврядування. Тому що мери, місцева влада сьогодні виконує складну та важливу функцію — надання послуг та сервісів мешканцям у критичних умовах війни — в умовах руйнування інфраструктури, проблем з електро-, водопостачанням. Займаються життєзабезпеченням населення громад», — пояснив він.

Кличко додав, що у цьому випадку йдеться «не про прізвища, а про принципи».

Мер Києва додав, що Труханов — третій міський голова, якого «фактично прибрали через суд».

«Це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією — прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ просила суд взяти Труханова на поруки», — сказав він.

При цьому Кличко підкреслив, що вносити заставу за Труханова в 13 млн гривень «не збирався і не буде», оскільки зазвичай «свої кошти спрямовує на допомогу ЗСУ».

Представниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила, що Кличко просив віддати Труханова на поруки АМУ. Він був присутній під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу меру Одеси.

«Кличко справді повідомив ВАКС, що хоче прибути на засідання. Він просив віддати на поруки від імені Асоціації міст. За законом будь-яка людина має право просити віддати їй на поруки. Але це не просто прохання — людина, яка бере на поруки, має забезпечити виконання тим, кого бере на поруки, всіх покладених на нього обов’язків», — пояснила Чемерис.

Геннадія Труханова звинувачують у заволодінні 92 млн грн із бюджету під час купівлі будівлі заводу Краян. У 2018 році суд відпустив його на поруки на той час нардепа від БПП Дмитра Голубова. Прокурор наполягав, що з того часу обставини змінилися, і закликав посилити запобіжний захід.