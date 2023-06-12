Політика

Кім Чен Ин заявив про бажання, “тримаючись за руки з Путіним”

12 Червня 2023 08:28
80
читать на русском →
путін, корея

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні “будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом” Володимиром Путіним.

Про це повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

Кім Чен Ин випустив своє послання з нагоди національного дня Росії, підтримавши рішення РФ розпочати війну проти України.

“Завдяки правильному рішенню та вказівкам президента Росії боротьба російського народу за протидію ескалації загроз і викликів ворожих сил, спрямованих на те, щоб позбавити Росію її суверенітету, безпеки та мирного життя, вступила в нову вирішальну фазу. Справедливість обов’язково переможе, і російський народ продовжить славити історію перемоги, властиву йому традицію”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, Кім висловив “повну підтримку та солідарність” російському народу та заявив, що РФ нібито “втілює священну справу захисту суверенних держав”.

Після цього північнокорейський лідер наголосив на готовності до більш тісної стратегічної співпраці з Росією, “тримаючись за руки” з російським диктатором Путіним.

“Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 08:35
72

ЗСУ звільнили Сторожове у Донецькій області
12 Червня 2023 07:18
17

В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними
12 Червня 2023 07:07
34

МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, – Зеленський
12 Червня 2023 06:55
22

Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень, – Генштаб
12 Червня 2023 06:39
68

ISW: у РФ применшують успіхи України, говорячи про захоплення “сірих зон”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки