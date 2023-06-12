Кім Чен Ин заявив про бажання, “тримаючись за руки з Путіним”

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні “будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом” Володимиром Путіним.

Про це повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

Кім Чен Ин випустив своє послання з нагоди національного дня Росії, підтримавши рішення РФ розпочати війну проти України.

“Завдяки правильному рішенню та вказівкам президента Росії боротьба російського народу за протидію ескалації загроз і викликів ворожих сил, спрямованих на те, щоб позбавити Росію її суверенітету, безпеки та мирного життя, вступила в нову вирішальну фазу. Справедливість обов’язково переможе, і російський народ продовжить славити історію перемоги, властиву йому традицію”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, Кім висловив “повну підтримку та солідарність” російському народу та заявив, що РФ нібито “втілює священну справу захисту суверенних держав”.

Після цього північнокорейський лідер наголосив на готовності до більш тісної стратегічної співпраці з Росією, “тримаючись за руки” з російським диктатором Путіним.

“Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки”, – йдеться у повідомленні.