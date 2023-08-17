Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського телеканалу “Царьград”

У Казахстані заблокували інтернет-сайт російського пропагандистського телеканалу “Царьград”.

Про це повідомляють “Сибирь.Реалии“.

На порталі Міністерства інформації Казахстану зазначено, що сайт телеканалу заблоковано за пропаганду екстремізму.

Перед цим влада країни винесла чотири попередження про пропаганду екстремізму на адресу каналу, пов’язаного з російським олігархом Костянтином Малофєєвим.

Перший припис канал отримав ще в січні 2021 року за матеріал із назвою “У Казахстані хочуть поставити росіян на коліна?”.

Решту три попередження “Царьграду” винесли 31 травня 2023 року – за текст із заголовком “Казахські націоналісти тероризують російських жінок” і новину, в якій стосовно жителя Казахстану використовують образливе слово “мамбет”.