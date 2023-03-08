Політика

Кадри Шойгу в Україні стали відповіддю на візит Пригожина на передову, – британська розвідка

8 Березня 2023 09:31
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росія

Британські розвідники вважають, що публікація кадрів візиту глави Міноборони РФ до України стала відповіддю на поїздку ватажка групи “Вагнера” Євгенія Пригожина на передову.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Згідно з повідомленням, 4 березня 2023 року Міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис рідкісного візиту в Україну міністра оборони Шойгу.

Існує реальна можливість того, що це було частково відповіддю на недавні кадри, на яких власник групи “Вагнер” Євгеній Пригожин відвідує своїх бійців на фронті, вважають розвідники.

“Вагнер” перебуває у гучній суперечці з російським Міністерством оборони, і Шойгу, ймовірно, чутливий до порівняння з Пригожиним, підкреслює Міноборони Британії.

У відомстві зауважили, що єдиним російським польовим командиром, який потрапив на відео з Шойгу, став генерал-полковник Рустам Мурадов. Саме Мурадов відповідає за сектор Вугледара, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів.

У британському відомстві підкреслили, що донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у районі Вугледара як ключовий спосіб досягнення оперативно-значущого прориву на лінії фронту України. Російські планувальники, ймовірно, стоять перед дилемою: розпочати ще один штурм Вугледара чи підтримати інтенсивні бої далі на північ у районі Бахмута та Кремінної.


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