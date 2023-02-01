Політика

Кабмін звільнив керівництво Державної митниці, – нардеп

1 Лютого 2023 15:14
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кадри

Кабінет міністрів звільнив керівний склад Держмитниці – виконувача обов’язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами – Щуцький та Черкаський. Як я і казав раніше”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено.


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