Кабмін звільнив керівництво Державної митниці, – нардеп

Кабінет міністрів звільнив керівний склад Держмитниці – виконувача обов’язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами – Щуцький та Черкаський. Як я і казав раніше”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено.