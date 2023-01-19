Кабмін вніс до Ради законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з рф

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з росією.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, на сайті Ради вказано, що проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» (№ 8️3️7️1️) зареєстрований, однак його текст наразі ще не оприлюднений.

Мельничук зазначив, що законопроєкт унеможливлює діяльність релігійних організацій, керівний центр яких перебуває в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

«Законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів», — написав він.

Представник уряду в парламенті додав, що таким чином проєкт закону передбачає внесення змін до Законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».