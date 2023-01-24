Кабмін сьогодні звільнить п’ятьох голів ОВА, – ЗМІ

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів розгляне звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Про це свідчить перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП.

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.