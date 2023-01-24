Політика

Кабмін сьогодні звільнить п’ятьох голів ОВА, – ЗМІ

24 Січня 2023 12:22
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кадри, кабмін

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів розгляне звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Про це свідчить перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП.

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.


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