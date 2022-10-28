Політика

Кабмін розірвав ще один договір із Росією

28 Жовтня 2022 19:18
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Кабінет Міністрів припинив дію договору з урядом РФ про співпрацю у галузі розвитку конкуренції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

“Припинено дію договору між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції, вчиненого 13 липня 2000 року”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли в Антимонопольному комітеті, Україна ще з 2014 року не співпрацює з агресором у галузі конкуренції. Водночас ухвалення урядом України цієї постанови формалізує розрив відносин з Росією.

Договір був підписаний 13 липня 2000 року та передбачав, зокрема: забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та Російської Федерації, а також створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках.

Разом з цим договір передбачав: вирішення питань гармонізації законодавств України та Російської Федерації у галузі конкуренції та спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Російської Федерації.


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