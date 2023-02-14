Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.
Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:
Звільнити:
- Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони;
- Олега Гайдука з посади заступника Міністра оборони;
- Олександра Котія з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Призначити:
- Олександра Павлюка – першим заступником Міністра оборони;
- Богдана Драп’ятого – заступником Міністра внутрішніх справ;
- Катерини Павліченко – заступником Міністра внутрішніх справ;
- Олексія Сєргєєва – заступником Міністра внутрішніх справ;
- Василя Тетері – заступником Міністра внутрішніх справ;
- Леоніда Тимченка – заступником Міністра внутрішніх справ;
- Інни Ящук державним – секретарем Міністерства внутрішніх справ.
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