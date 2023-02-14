Політика

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

14 Лютого 2023 16:34
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кадри, мвс, міноборони

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:

Звільнити:

  • Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони;
  • Олега Гайдука з посади заступника Міністра оборони;
  • Олександра Котія з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Призначити:

  • Олександра Павлюка – першим заступником Міністра оборони;
  • Богдана Драп’ятого – заступником Міністра внутрішніх справ;
  • Катерини Павліченко – заступником Міністра внутрішніх справ;
  • Олексія Сєргєєва – заступником Міністра внутрішніх справ;
  • Василя Тетері – заступником Міністра внутрішніх справ;
  • Леоніда Тимченка – заступником Міністра внутрішніх справ;
  • Інни Ящук державним – секретарем Міністерства внутрішніх справ.

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