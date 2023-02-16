Ізраїль відновив роботу посольства у Києві

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняли через початок повномасштабної війни.

Про це повідомляє голова МЗС Ізраїлю Елі Коен у Twitter.

“Ізраїльський прапор знову майорить над посольством в Україні. Сьогодні вперше з початку війни я повністю і безперервно знову відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом із послом Міхаелем Бродським”, – написав Коен.

Він також зазначив, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота диппредставництва зміцнить відносини між країнами.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023