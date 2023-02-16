Політика

Ізраїль відновив роботу посольства у Києві

16 Лютого 2023 18:12
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ізраїль

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняли через початок повномасштабної війни.

Про це повідомляє голова МЗС Ізраїлю Елі Коен у Twitter.

“Ізраїльський прапор знову майорить над посольством в Україні. Сьогодні вперше з початку війни я повністю і безперервно знову відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом із послом Міхаелем Бродським”, – написав Коен.

Він також зазначив, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота диппредставництва зміцнить відносини між країнами.


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