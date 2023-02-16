Політика

Ізраїль буде допомагати Україні з розробкою системи оповіщення

16 Лютого 2023 16:18
22
читать на русском →
ізраїль

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

“Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2023 18:03
34

Із російського полону повернулися 100 українських воїнів
16 Лютого 2023 19:38
9

Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель
16 Лютого 2023 18:48
17

ЗСУ уразили артилерійський підрозділ РФ та завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів, – Генштаб
16 Лютого 2023 17:30
40

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, – Укренерго
16 Лютого 2023 15:18
34

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки