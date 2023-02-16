Ізраїль буде допомагати Україні з розробкою системи оповіщення

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

“Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.