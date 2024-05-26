ISW: У Кремля немає планів щодо мирних переговорів

Російський диктатор Володимир Путін незацікавлений у змістовних мирних переговорах, бо це стане йому “перешкодою щодо повного знищення незалежної української держави”.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели абсурдні заяви посла Росії в США Анатолія Антонова, які він дав журналу Newsweek 25 травня. Він категорично відкинув легітимність президента України Володимира Зеленського та виклав максималістські умови Росії для мирних переговорів. Зокрема, посол заперечив заяви Заходу про те, що Росія не бажає вести переговори з Україною, і розкритикував ці заяви як “навмисну спробу” спотворити реальність.

В ISW наголосили, що українська конституція дозволяє чинному президенту відкласти вибори і залишатися на посаді після закінчення свого терміну під час воєнного стану, який наразі діє в Україні через повномасштабне вторгнення Росії.

“Зосередженість російських чиновників на президентському терміні Зеленського є лише останнім пунктом в інформаційній операції Кремля, спрямованій на дискредитацію Зеленського і представлення будь-якого прозахідного українського уряду як нелегітимного”, – підкреслили в ISW.

Антонов пригрозив, що Україна втратить набагато більше території, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть ігнорувати “мирні пропозиції” Росії.

Він натякнув, що Росія відкине будь-яку “мирну угоду”, засновану на відступі або виведенні російських військ з будь-якої частини окупованої України, ймовірно, включаючи нещодавно окуповані райони Харківської області, посилаючись на конституцію Росії.

“Заява Антонова натякає на те, що російська влада чітко визначила межі української території, яку Росія незаконно анексувала, але окупаційна влада раніше надавала суперечливі оцінки розміру незаконно анексованої території”, – зауважили американські аналітики.