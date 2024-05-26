Політика

ISW: У Кремля немає планів щодо мирних переговорів

26 Травня 2024 09:28
читать на русском →
ISW
Український солдат на бойовій позиції біля Часів Яру, 22 травня 2024 / Фото Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін незацікавлений у змістовних мирних переговорах, бо це стане йому “перешкодою щодо повного знищення незалежної української держави”.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели абсурдні заяви посла Росії в США Анатолія Антонова, які він дав журналу Newsweek 25 травня. Він категорично відкинув легітимність президента України Володимира Зеленського та виклав максималістські умови Росії для мирних переговорів. Зокрема, посол заперечив заяви Заходу про те, що Росія не бажає вести переговори з Україною, і розкритикував ці заяви як “навмисну спробу” спотворити реальність.

В ISW наголосили, що українська конституція дозволяє чинному президенту відкласти вибори і залишатися на посаді після закінчення свого терміну під час воєнного стану, який наразі діє в Україні через повномасштабне вторгнення Росії.

“Зосередженість російських чиновників на президентському терміні Зеленського є лише останнім пунктом в інформаційній операції Кремля, спрямованій на дискредитацію Зеленського і представлення будь-якого прозахідного українського уряду як нелегітимного”, – підкреслили в ISW.

Антонов пригрозив, що Україна втратить набагато більше території, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть ігнорувати “мирні пропозиції” Росії.

Він натякнув, що Росія відкине будь-яку “мирну угоду”, засновану на відступі або виведенні російських військ з будь-якої частини окупованої України, ймовірно, включаючи нещодавно окуповані райони Харківської області, посилаючись на конституцію Росії.

“Заява Антонова натякає на те, що російська влада чітко визначила межі української території, яку Росія незаконно анексувала, але окупаційна влада раніше надавала суперечливі оцінки розміру незаконно анексованої території”, – зауважили американські аналітики.


Теги:
Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Травня 2024 11:37

Генштаб: загроза прориву окупантів на Харківському напрямку відбита
26 Травня 2024 10:58

Росія готує ще одну наступальну операцію – Зеленський
26 Травня 2024 10:26

Рятувальники повністю загасили пожежу в “Епіцентрі” у Харкові
26 Травня 2024 10:16

Зеленський записав звернення зі згорілої друкарні в Харкові
26 Травня 2024 09:58

Сьогодні плануються відключення споживачів Харкова та Харківської області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки