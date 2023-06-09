Ісландія закриває посольство в Москві та просить РФ обмежити роботу посольства в Рейк’явіку

МЗС Ісландії ухвалило рішення про призупинення роботи свого посольства в Росії, починаючи від 1 серпня. Також країна вимагає обмежити роботу російського посольства в Рейк’явіку та знизити рівень дипломатичного представництва.

Про це повідомляє МЗС Ісландії.

“Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в Росії”, – сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

Зазначається, що це не означає розрив дипломатичних відносин. Ісландія відновить роботу посольства в Москві, коли це дозволятимуть умови.

“Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано”, – йдеться у заяві МЗС.