Іран по Каспію передав Росії сотні тисяч снарядів та інші боєприпаси – Sky News

Іран таємно нібито поставив велику кількість набоїв, снарядів, реактивних снарядів до РСЗВ та мінометних мін до Росії для війни проти України, та планує відправити ще.

Про це повідомило британському ресурсу Sky News джерело у силових структурах.

“Москва заплатила за боєприпаси готівкою”, – йдеться у статті.

Співрозмовник видання стверджує, що в січні 2023 року з іранського порту “Амірабад” у Росію через Каспійське море вийшли два вантажні судна під російським прапором – “Муса Джаліль” та “Бегей”.

На бортах нібито було близько 100 млн набоїв калібрів 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм ,і близько 300 000 снарядів.

Джерело повідомило, що одне з них вийшло з Ірану приблизно 10 січня, а інше – приблизно 12 січня. За даними інсайдера, на обох знаходилося близько 200 транспортних контейнерів зі зброєю (джерело вказало, що впевнене в своїй оцінці кількості боєприпасів).

Обидва транспортні судна на кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану, причина цього невідома. Потім обидва перетнули море і 27 січня прибули до Астрахані, де залишалися в порту кілька днів, перш ніж залишити його 3 лютого.

Тим часом, зазначає видання, “джерело в службі безпеки не підтвердило назву порту в Ірані, з якого вийшли два судна, і до якого порту в Росії вони прибули”, але підтвердило, що вони прямували до Росії через Каспійське море.

Sky News пише, що їм не вдалося верифікувати обсяги можливої військової допомоги Ірану Росії: “Один експерт попередив, що обсяги здаються великими”.