Політика

Іран будує ядерний об’єкт так глибоко під землею, що авіаудари США, ймовірно, не зможуть його досягти — AP

23 Травня 2023 16:14
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іран, ядерна зброя

Іран будує ядерний об’єкт настільки глибоко в землі, що він, імовірно, виходить за межі радіуса дії найновішої американської зброї, призначеної для знищення таких об’єктів.

Про це пише Associated Press із посиланням на експертів та супутникові знімки.

Фотографії та відео з супутника показують, що Іран копає тунелі в горах Загрос поблизу ядерного майданчика в Натанзі, який зазнає неодноразових диверсійних атак на тлі протистояння Тегерана із Заходом через атомну програму цієї близькосхідної країни.

«Глибина об’єкта викликає занепокоєння, тому що нам було б набагато важче. Його було б набагато важче знищити за допомогою звичайної зброї, як-от типової бункерної бомби», — сказав науковий співробітник центру, який аналізував будівництво, Стівен Де Ла Фуенте.

Видання зазначає, що це ускладнює зусилля Заходу зупинити Іран від потенційної розробки атомної бомби, оскільки дипломатія щодо його ядерної програми залишається в глухому куті. У лютому МАГАТЕ виявило, що Іран збагатив уран до 84% — це лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї.

Завершення будівництва такого об’єкта «було б кошмарним сценарієм, який ризикує розпалити нову ескалаційну спіраль», попередила директорка з політики нерозповсюдження Асоціації контролю над озброєннями Келсі Девенпорт.

«З огляду на те, наскільки Іран близький до бомби, у нього дуже мало можливостей активізувати свою програму, не порушивши червоні лінії США та Ізраїлю. Тому на цей час будь-яка подальша ескалація збільшує ризик конфлікту», — наголосила вона.

У самому Ірані, коментуючи будівництво, стверджують, що «мирна ядерна діяльність Ірану є прозорою та перебуває під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)». Мовляв, новий об’єкт потрібен для виробництва центрифуг.

Але експерти кажуть, що розмір будівельного проєкту вказує на те, що Іран, імовірно, зможе використовувати підземний комплекс також для збагачення урану, а не лише для будівництва центрифуг.


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