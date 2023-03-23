Губернатор Флориди Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем

Губернатор Флориди Рон Десантіс та можливий кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна має повне право повернути тимчасово окупований Крим.

Про це він повідомив в інтерв’ю на каналі Fox Nation, цитує його New York Post.

Як він наголосив, його слова раніше про те, що війна РФ проти України є “територіальною суперечкою”, були неправильно охарактеризовані, оскільки Росія незаконно окупувала Крим та інші території у 2014 році, а також розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

“Росія не демонструє здатності захопити Україну, повалити уряд або тим більше загрожувати НАТО. Це хороша річ. Я просто не думаю, що це достатній інтерес для нас, щоб збільшити залученість. Я б не хотів, щоб там були задіяні американські війська. Але думка про те, що я гадаю, що Росія якимсь чином була виправдана — це нісенітниця”, — сказав Десантіс.

Він зазначив, що Україна має право на повернення всіх окупованих територій, проте виступив проти прямого втручання США з використанням більшої кількості зброї та сухопутних військ.

Політик заявив, що Росія, по суті, є “заправною станцією з купою ядерної зброї” — ймовірно, це посилання на знамениту фразу відомого американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який називав РФ “бензоколонкою, що прикидається країною”.

“Я думаю, що Путін – воєнний злочинець і він має бути притягнутий до відповідальності”, — наголосив губернатор.

Також Десантіс сказав, що Україна зрештою здобуде перемогу у війні, а Путіну не вдасться взяти країну під контроль.

“Регіони на східному кордоні та Крим, ймовірно, перебуватимуть у глухому куті протягом досить довгого часу, і, на жаль, багато людей зрештою помруть, якщо це так. Але я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я думаю, що це добре”, — резюмував він.