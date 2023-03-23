Політика

Губернатор Флориди Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем

23 Березня 2023 08:20
37
читать на русском →
путін, сша

Губернатор Флориди Рон Десантіс та можливий кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна має повне право повернути тимчасово окупований Крим.

Про це він повідомив в інтерв’ю на каналі Fox Nation, цитує його New York Post.

Як він наголосив, його слова раніше про те, що війна РФ проти України є “територіальною суперечкою”, були неправильно охарактеризовані, оскільки Росія незаконно окупувала Крим та інші території у 2014 році, а також розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

“Росія не демонструє здатності захопити Україну, повалити уряд або тим більше загрожувати НАТО. Це хороша річ. Я просто не думаю, що це достатній інтерес для нас, щоб збільшити залученість. Я б не хотів, щоб там були задіяні американські війська. Але думка про те, що я гадаю, що Росія якимсь чином була виправдана — це нісенітниця”, — сказав Десантіс.

Він зазначив, що Україна має право на повернення всіх окупованих територій, проте виступив проти прямого втручання США з використанням більшої кількості зброї та сухопутних військ.

Політик заявив, що Росія, по суті, є “заправною станцією з купою ядерної зброї” — ймовірно, це посилання на знамениту фразу відомого американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який називав РФ “бензоколонкою, що прикидається країною”.

“Я думаю, що Путін – воєнний злочинець і він має бути притягнутий до відповідальності”, — наголосив губернатор.

Також Десантіс сказав, що Україна зрештою здобуде перемогу у війні, а Путіну не вдасться взяти країну під контроль.

“Регіони на східному кордоні та Крим, ймовірно, перебуватимуть у глухому куті протягом досить довгого часу, і, на жаль, багато людей зрештою помруть, якщо це так. Але я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я думаю, що це добре”, — резюмував він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 08:47
43

Скоро ЗСУ скористаються втратами РФ у Бахмуті. Так уже було під Києвом та Харковом, – Сирський
23 Березня 2023 08:54
16

Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена
23 Березня 2023 07:16
89

МАГАТЕ відмовилось від створення демілітаризованої зони на ЗАЕС
23 Березня 2023 07:03
15

Сили оборони за добу відбили 83 атаки окупантів на п’яти напрямках — Генштаб
23 Березня 2023 06:53
40

Окупанти нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки