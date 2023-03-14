Політика

Глава РПЦ поскаржився Папі Римському на виселення попів УПЦ з Києво-Печерської лаври

14 Березня 2023 17:44
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церква

Предстоятель російської православної церкви патріарх кирило звернувся до релігійних діячів та представників міжнародних організацій через рішення про виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

На сайті РПЦ опублікували уривки звернення патріарха кирила. Там заявляють, що він звернувся до предстоятелів Помісних Православних Церков, Папи Римського Франциска, інших релігійних діячів, генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка та директора Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі.

Глава РПЦ закликав їх «докласти всіх можливих зусиль, щоб перешкодити примусовому закриттю монастиря, яке призведе до порушення права мільйонів українських вірян на свободу віросповідання».

Патріарх кирило скаржився на тиск на чернечу громаду Києво-Печерської лаври, обшуки та «інформаційну кампанію». Він заявляє, що були навіть заклики до «насильницького захоплення монастиря».

кирило також заявив, що «ультиматум влади» на адресу монастиря не має «достатніх юридичних обґрунтувань», а керівництво України звинуватив у «зневаженні прав і свободи людини».


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