Політика

Глава Пентагону заявив про серйозні проблеми з боєприпасами у російських військ

20 Січня 2023 14:42
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росія, війна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про серйозні проблеми з боєприпасами у російських військ в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Остіна під час засідання Контактної групи з оборони у форматі Рамштайн, яка проходить зараз у Німеччині.

“Москва зараз звертається до своїх небагатьох партнерів, що залишилися, щоб поповнити своє трагічне та непотрібне вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають Росію”, – наголосив він.

За словами глави Пентагону, що у Росії “закінчуються боєприпаси й країна зазнає значних бойових втрат”.

Видання наголошує, що раніше Іран заперечував постачання Росії зброї для використання в Україні, заявляючи, що “не робив і не буде” цього робити, після заяв Києва та розвідки США про те, що Росія використовує  “безпілотники-камікадзе” іранського виробництва  у своїх атаках на українську територію.


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