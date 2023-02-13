Політика

Глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська

13 Лютого 2023 15:09
43
білорусь, Угорщина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 лютого прибув з візитом до Мінська. Обіцяє, що буде там просувати ідею миру в Україні.

Про це він написав у Facebook.

Міністр написав, що війна в Україні стає більш жорстокою, а внаслідок бойових дій гине все більше людей. Сійярто стверджує, що людські життя можна рятувати «тільки з миром».

миру якнайшвидше та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

«Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру», — написав Сійярто.

Ми звернулися по коментар до Міністерства закордонних справ України. Там зазначили, що уже бачили інформацію про поїздку глави МЗС Угорщини, але поки що коментар не надали.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 14:39
114

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг
13 Лютого 2023 17:41
10

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
13 Лютого 2023 14:17
83

Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати пенсії
13 Лютого 2023 14:03
93

ЗМІ стали відомі деякі подробиці нового пакету антиросійських санкцій
13 Лютого 2023 13:26
58

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки