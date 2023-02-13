Глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 лютого прибув з візитом до Мінська. Обіцяє, що буде там просувати ідею миру в Україні.

Про це він написав у Facebook.

Міністр написав, що війна в Україні стає більш жорстокою, а внаслідок бойових дій гине все більше людей. Сійярто стверджує, що людські життя можна рятувати «тільки з миром».

миру якнайшвидше та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

«Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру», — написав Сійярто.

Ми звернулися по коментар до Міністерства закордонних справ України. Там зазначили, що уже бачили інформацію про поїздку глави МЗС Угорщини, але поки що коментар не надали.