Генсек ООН запропонував Путіну підключити банк до SWIFT в обмін на продовження зернової угоди, – Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россельхозбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT.

Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем, заявив напередодні представник ООН.

“Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россельхозбанк, що викликає серйозне занепокоєння Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море”, – заявив журналістам офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не повідомив подробиць про пропозицію, але додав, що Гутерріш взаємодіє з усіма відповідними сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.