Політика

Генсек ООН “глибоко шокований”

10 Жовтня 2022 19:02
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війна, оон

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив 10 жовтня, що “глибоко шокований” ракетними ударами росіян по містах України.

Як інформує ООН, генеральний секретар Антоніу Гутерреш “глибоко шокований сьогоднішніми широкомасштабними ракетними ударами збройних сил російської федерації по містах в усій Україні, що, як повідомляється, спричинили значні руйнування у цивільних районах і загибель та поранення десятків людей”.

“Це чергова неприйнятна ескалація війни, і як завжди, найвищу ціну платить цивільне населення”, – ідеться в заяві очільника ООН.


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