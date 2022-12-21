Політика

Гендиректор МАГАТЕ обговорить у Москві зону безпеки навколо ЗАЕС

21 Грудня 2022 21:32
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МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 22 грудня проведе переговори в Росії щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, як очікується, проведе в Москві цього четверга переговори щодо окупованої української Запорізької атомної електростанції.

Йтиметься про ініціативу Гроссі про створення зони безпеки навколо станції.

Про візит Гроссі до російської столиці повідомив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні. Також заплановану поїздку підтвердив речник МАГАТЕ.

Водночас, як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у Москві гендиректор МАГАТЕ не матиме зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Заплановано переговори Гроссі з представниками Міністерства закордонних справ РФ, Росгвардії, “Росатому” та Ростехнагляду.


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