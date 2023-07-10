Політика

FT: США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО

10 Липня 2023 12:40
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нато

США і Німеччина перебувають під сильним тиском з боку союзників з вимогою продемонструвати більшу підтримку членства України в НАТО напередодні саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Financial Times, посилаючись на посадовців, які поінформовані про переговори.

Зазначається, що Вашингтон і Берлін виступають за формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить повної підтримки шляху України до членства в Альянсі, не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до НАТО після закінчення війни, як того вимагають країни Східної Європи.

У матеріалі також йдеться про те, що інші члени Альянсу “були заскочені зненацька консервативною” позицією США і Німеччини.

Як повідомили виданню два посадовці, що знають про плани учасників саміту, розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва за участю Великої Британії, Франції, Німеччини, США та інших союзників.

За даними джерел Financial Times, оскільки переговори в неділю між послами країн-членів НАТО не сприяли досягненню компромісу щодо тексту підсумкової заяви, ймовірно, лідери країн-членів Альянсу самі доопрацюють його на саміті.

Як вказують джерела видання, опоненти вступу України в НАТО на чолі з Німеччиною і США, кажуть, що “Альянс не може погодитися на щось, що може свідчити про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства, без попереднього виконання суворих стандартів управління, військових стандартів і озброєння, і що НАТО не може брати на себе зобов’язання, не знаючи, як і коли закінчиться війна”.


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