Політика

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки

14 Липня 2023 13:06
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війна, зеленський, ставка

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, обговорили просування та оборону ЗСУ.

“Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.

Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков.

Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка” – повідомив Зеленський.

Стосовно захисту атомних станцій та північного кордону було заслухано доповіді очільник МВС Ігоря Клименка, голови ДПСУ Сергія Дейнека, головного інспектора МО Воронченка. Вони доповіли про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань..

Згідно з доповіддю керівника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.


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