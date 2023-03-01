Франція збільшить замовлення на снаряди для гаубиць Caesar

Франція збільшить замовлення на 155-мм снаряди для гаубиць Caesar. Частину цих самохідних артилерійських установок Париж передав Україні.

Про це сказав міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

“Ми зробимо це і не будемо чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет. Ми враховуємо досвід війни в Україні, і далі будемо робити так само”, – заявив він.

Міністр зазначив, що у липні 2022 року було розміщено замовлення на п’ять тисяч снарядів калібру 155 мм для САУ Caesar. У березні 2023 року Франція замовить у виробника військової техніки та озброєнь Nexter іще 16 тисяч снарядів цього калібру. Також буде розміщено три глобальні замовлення з річним обсягом 15 тисяч боєприпасів.

Водночас чиновник не уточнив, яку кількість із цього обсягу боєприпасів призначено для України.