Фінляндія починає будувати паркан на кордоні з Росією

У п’ятницю, 14 квітня, Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на кордоні з Росією на випадок, великого потоку мігрантів із боку РФ.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Фінляндія прагне запобігти повторенню подій на східному кордоні ЄС у Польщі взимку 2021 року, коли блок звинуватив сусідню Білорусь у створенні кризи шляхом переправлення мігрантів з Близького Сходу, видачі їм віз і переправлення їх через кордон.

“Побоюючись відплати зі сходу після заявки на вступ до НАТО, уряд вирішив минулого року побудувати бар’єр, насамперед на випадок, якщо Росія вирішить заполонити кордон мігрантами”, – ствердили журналісти.

До кінця 2026 року фінський паркан, виготовлений зі сталевої сітки, має покрити близько 200 кілометрів найбільш критичних ділянок фінського кордону.

Керівник проекту Ісмо Куркі заявив у п’ятницю, що, хоча паркан не призначений для того, щоб зупинити будь-яку спробу вторгнення, він буде оснащений обладнанням для спостереження.