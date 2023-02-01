ФБР прийшло з обшуком у дім Байдена

Співробітники ФБР прийшли з обшуком у будинок президента США Джо Байдена у Регобот Біч в штаті Делавер у рамках розслідування щодо документів з грифом “таємно”, які опинилися у неналежному місці.

Про це повідомляє CBS News.

Особистий юрист Байдена Боб Бауер підтвердив цю інформацію, що спершу потрапила у ЗМІ неофіційно.

“Сьогодні, за повної підтримки та сприяння президента, міністерство юстиції проводить плановий обшук у його будинку… Згідно зі стандартними процедурами Мін’юсту, в інтересах операційної безпеки і доброчесності, цю роботу планували робити без завчасних публічних анонсів, і ми погодилися співпрацювати”, – повідомив він.

Він додав, що юридична команда президента і далі продовжить надавати необхідне сприяння Мін’юсту у цьому процесі.

В ФБР офіційно не коментували питання.