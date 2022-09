Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

“Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!”, – написав Резніков.

Happy to host a great friend of Ukraine, 🇪🇪 DefMin Hanno Pevkur, in Kyiv. 🇪🇪 has always put people above everything. This is what they are doing now-by supplying #UAarmy with the most modern mobile hospital which will save the lives of our military & civilians. Thank you,friends! pic.twitter.com/F8IU0KS3Y5