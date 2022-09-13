Політика

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь

13 Вересня 2022 17:00
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Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

“Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!”, – написав Резніков.


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