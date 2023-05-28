Ердоган виграв вибори в Туреччині

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один президентський термін.

Ердоган випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киичдароглу за підсумками другого туру виборів.

Як повідомляє видання Anadolu, після підрахунку майже 99% усіх голосів перемогу здобуває Ердоган, який зміг заручитися підтримкою 52,08% виборців.

Лідер опозиції зміг набрати лише 47,92%.

Потім у ЦВК Туреччини офіційно заявили, що Ердоган здобув перемогу на президентських виборах.

Український президент Володимир Зеленський привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.

“Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах”, – йшлось в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.