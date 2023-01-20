Політика

Ердоган поговорив із Зеленським

20 Січня 2023 17:27
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зеленський, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив офіс турецького президента.

Під час розмови йшлося про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини, а також функціонування зернового коридору, зазначили в офісі.

“Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною”, – йдеться в опублікованому повідомленні.

Ердоган також повідомив, що триває робота над обміном полоненими та висловив готовність зробити “дипломатичний внесок у прискорення процесу, який відбувається на Запорізькій атомній електростанції”.


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