Ердоган поговорив із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив офіс турецького президента.
Під час розмови йшлося про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини, а також функціонування зернового коридору, зазначили в офісі.
“Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною”, – йдеться в опублікованому повідомленні.
Ердоган також повідомив, що триває робота над обміном полоненими та висловив готовність зробити “дипломатичний внесок у прискорення процесу, який відбувається на Запорізькій атомній електростанції”.