Ердоган поговорив із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив офіс турецького президента.

Під час розмови йшлося про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини, а також функціонування зернового коридору, зазначили в офісі.

“Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною”, – йдеться в опублікованому повідомленні.

Ердоган також повідомив, що триває робота над обміном полоненими та висловив готовність зробити “дипломатичний внесок у прискорення процесу, який відбувається на Запорізькій атомній електростанції”.