Політика

Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і проведення РФ псевдореферендумів

28 Вересня 2022 16:38
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зеленський, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, лідери обговорили успішний обмін військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України.

“Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни. Президент Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між РФ і Україною успішно відбувся після тривалої підготовки”, – йдеться у повідомленні пресслужби президента Туреччини.

Звернувши увагу на успішне функціонування угоди про відправлення українського зерна через Чорне море, Ердоган наголосив, що “аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС, і повторив пропозицію Туреччини стати посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції”.

“Президент наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всебічну підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів”, – ідеться у повідомленні.


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