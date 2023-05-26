Політика

Джонсон поговорив із Трампом про війну в Україні

26 Травня 2023 18:37
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Джонсон, трамп

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з експрезидентом Дональдом Трампом і поговорив із ним про війну в Україні.

Про це речник Джонсона заявив у коментарі BBC.

Не розкриваючи подробиць зустрічі, представник британського експрем’єра зазначив, що той у розмові з Трампом “обговорив ситуацію в Україні та життєву важливість перемоги України”.

Зустріч, імовірно, відбулась у четвер, коли експрезидент США зустрівся з Борисом Джонсоном за вечерею.


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