Політика

Директор ЦРУ під час ракетних ударів був у Києві та зустрівся із Зеленським, – ЗМІ

16 Листопада 2022 09:33
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зеленський, сша

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, підтвердивши підтримку США в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це пише The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.

У Києві Бернс “зміцнив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією”, повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.

Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії “не використовувати ядерну зброю” у війні проти України.


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