Політика

Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Воллес

3 Жовтня 2022 09:22
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ядерна зброя

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав застосування РФ ядерної зброї дуже малоймовірним, але закликав не відкидати такої можливості.

Про це повідомляє Evening Standard.

На партійній конференції консерваторів Воллес зазначив, що застосування Путіним ядерної зброї проти України “дуже малоймовірне”, але російський диктатор діє не раціонально.

Воллес пояснив, що хоча використання ядерної зброї є частиною російської військової доктрини, це буде неприйнятним для союзників Москви з Індії та Китаю. Він наголосив, що під час зустрічей з Володимиром Путіним індійський прем’єр Нарендра Моді та лідер КНР Сі Цзіньпін “дуже чітко дали зрозуміти, що є прийнятним, а що неприйнятним”.

Водночас Воллес додав, що дії російського лідера, від атаки з нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, якою у 2018 році отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку, до вторгнення в Україну, були “повністю ірраціональними”, тому усі ризики відкидати не варто.


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