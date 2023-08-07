Політика

Дубінський знову прибув на допит у ДБР

7 Серпня 2023 12:32
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корупція

Народний депутат Олександр Дубінський знову прибув до Державного бюро розслідувань на допит. Щодо нього порушили справу про службове підроблення документів та виїзд за кордон.

«Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що повторний допит знадобився, оскільки Дубінський відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів, і намагається ввести слідство в оману.

Співрозмовник УП зазначає, що Дубінський водночас маніпулює громадською думкою, начебто він відкритий до слідства та співпрацює з ним. Як вказує видання, це не відповідає дійсності.

Сам Дубінський у своєму Telegram-каналі заявив, нібито це йому ніяких запитань по суті не ставили. Він заявив, що йому видали повістки про виклик на допит на 8 та 9 серпня. Дубінський вкотре заявив, що справа проти нього, мовляв, є «політичним замовленням від Офісу президента».


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